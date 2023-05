Megaconcierto en Windsor con una Katy Perry brillante

La música también fue protagonista en la coronación del rey Carlos III. Este domingo se llevó a cabo un megaconcierto en el castillo de Windsor, en las afueras de Londres, ante unas 20.000 personas, un espectáculo que tuvo como gran protagonista a la cantante de Pop Katy Perry.

La artista estadounidense que lució en el ‘Coronation Concert’ un vestido metalizado diseñado a su medida por la firma Vivienne Westwood, brilló no solo con su voz, sino por el dorado que la cubría de pies a cabeza.

Su pronunciado escote corazón y una falda con vuelo, hicieron que los espectadores no le quitaran los ojos de encima y viralizaran la imagen de Perry cantando con pasión ante el público británico.

Entre los fans de la estadounidense estuvieron la princesa Charlotte, que cantó al ritmo de Roar, mientras el príncipe George ondeaba la bandera británica al compás de la canción. Perry dedicó su canción Firework al rey Carlos III, agradeciendo a su Majestad por ‘sacar a relucir los fuegos artificiales en tantos jóvenes’ a través de sus diversas iniciativas benéficas.

Junto a ella también actuaron viejas glorias musicales como Lionel Richie y la banda Take That, quienes se apoderaron del escenario con forma de Union Jack (la bandera del Reino Unido). Richie le arrancó unos pasos de baile al monarca, de 74 años, con una interpretación de All Night Long cargada de energía y que puso de pie a toda la familia real.

El príncipe Guillermo aportó el momento introspectivo al espectáculo, con un breve discurso en el que quiso agradecer a su padre “por 50 años de servicio”, además de recordar a su difunta abuela, Isabel II.

“Papá, estamos todos tan orgullosos de ti”, dijo el príncipe de Gales, mientras las cámaras mostraban al monarca junto a su mujer, la reina Camila, así como a la mujer de Guillermo, Catalina, y sus hijos mayores, Jorge y Carlota.

Citó a Isabel II al afirmar que “las coronaciones son una declaración de nuestras esperanzas para el futuro”, y se mostró convencido de que “está allá arriba, echándonos un ojo cariñoso. Y sería una madre muy orgullosa”.