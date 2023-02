“Hagamos de la comida una estrategia terapéutica”: Carlos Jaramillo

Además, el autor también intenta dar a conocer “la sustancia perjudicial” en la que se han convertido las redes sociales, teniendo voceros que lideran recomendaciones erróneas en este tipo de procesos.

“Engañados por la industria alimentaria, la publicidad, las Fake News gastronómicas y los consejos nutricionales de la tía Bertha, con cada bocado tomamos decisiones nefastas que nos enferman, nos engordan y nos roban energía”.

Para detener un problema metabólico, el especialista sugiere consumir comida real, esa que hace referencia a todos aquellos alimentos que son mínimamente procesados, en el que no interfieren sustancias que disminuyan la calidad de su composición y sus propiedades naturales.

“Lo primero que yo tengo que saber es qué comer y para ello hay que consumir el 90 % o el 85 % de comida real, la que consigo en el mercado, fresca, natural y con el mínimo proceso”.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es realizar un plan personalizado en los que se prioricen estos hábitos de acuerdo a cada característica biológica.

“Hay que balancear basado en mi edad, mi peso, mi talla y si tengo algún requerimiento especial. Se debe comer una gran cantidad de vegetales, comer suficiente proteínas. Las grasas y los carbohidratos también son importantes”.

Asimismo, derribó algunos mitos, entre los que se resalta que: “No que hay que comer cada tres horas para mantener el metabolismo activo, las grasas no son malas y tapan arterias. Los niños no necesitan comer azúcar para tener energía y no se necesita tomar lácteos para crecer”.