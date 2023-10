Más de 1.500 parejas embellecen el Joropódromo en Villavicencio

24 candidatas se disputan la corona por el Reinado Nacional del Joropo. En un desfile lleno de gracia y elegancia, las jóvenes embajadoras de la cultura llanera se presentaron al público a bordo de majestuosas carrozas.

Cada una representaba una característica vital de la diversidad que caracteriza a Colombia, desde las danzas ancestrales de los pueblos indígenas hasta los ritmos festivos del Caribe, fusionados en una celebración del joropo como patrimonio nacional.

Stefany Nuñez, representante del departamento del Atlántico decidió asumir el reto con mucha pasión y disciplina, descubriendo en ella nuevas habilidades.

"Toda la vida me ha encantado el tema de los reinados y qué chévere aprender una nueva cultura que es el joropo llanero y poder llevarlo al departamento del Atlántico, a la costa y que la gente también sepa de la belleza que tiene esto".

A la barranquillera de 23 años le bastaron dos semanas para aprender cada uno de los pasos que conlleva esta tradicional danza.

"Barranquilla y la costa colombiana tiene mucha cultura, mucha tradición y para nosotros es muy fácil interpretar cualquier danza, cualquier baile porqie tenemos sabrosura, gozo y alegría".

Desde el primer instante en que un forastero pisa Colombia, se ven envueltos en una danza de colores, aromas y sonrisas que los sumerge en una experiencia única e inolvidable.

Así lo fue para la argentina Samira Ávila, que a sus 18 años quiso adentrarse en la cultura llanera para dejarse conquistar de todo lo que está es capaz de ofrecer.

"Es mi primera vez en Colombia y fueron 3 días los que me tomé para aprender los pasos básicos del joropo. Vale la pena bailarlo y sentirlo porque cuando lo sientes no es difícil cuando tienes conexión con tu pareja que es más allá de la competición es más fácil. En mi país es solamente ciudad y no hay tanta fauna como acá en todos lados que vas acá hay verde sin dudas la comida es muy rica también la carne llanera pero que rica, la verdad, estoy encantada".