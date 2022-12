“Yo soy feliz”: Mary Méndez sobre su soltería

Señaló que hace seis años se divorció y desde entonces no ha estado vinculada sentimentalmente con otra persona. “No he tenido parejas relevantes en mi vida ni que hayan marcado mi vida ni nada, un par de personas con las que salí y ya, pero yo nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”.

Además, la samaria explicó por qué está soltera. “Yo quiero tener una pareja, pero una persona ya con la vida completamente clara y definida, que sepa exactamente qué es lo que quiere y que vayamos juntos para el mismo camino y eso hoy en día no es fácil y yo no busco tampoco, cero, no me interesa, prefiero pasar mis momentos haciendo mis cosas en mi soledad y haciendo mi trabajo.”, aseguró.

Para concluir, la presentadora dejó que claro que disfruta estar sola. “Sé que hay muchos hombres y mujeres que estamos sin pareja y muchos lo padecen y otros lo disfrutamos y yo creo que eso va en la personalidad, yo toda mi vida he sido así”.