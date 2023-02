Martín Elías Jr. se alista para defender su legado

Martín Elías Jr. había llamado la atención de los medios nacionales por su talento futbolístico, jugando como defensor y obteniendo títulos en distintos torneos; sin embargo, en su adolescencia quiere fortalecer el talento que heredó de la dinastía Díaz.

“Mi papá desde pequeño me ponía la música por delante, cada vez que compartía con él me ponía a escuchar sus canciones, pero jamás me privó de hacer otras actividades, de hecho como era amante del fútbol disfrutaba viéndome practicarlo, así que siempre me apoyó en todo y me dijo que en lo que escogiera él me iba a apoyar, pero eso sí, debía ser el mejor y trabajar para eso”, rememoró el joven.