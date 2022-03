“Quiero cambiarle la imagen a mi barrio y mostrar su cultura”

Hace 20 años cuando María José estaba a punto de nacer, se coronó como Reina Popular la primera representante de su barrio, Ingrid Rodríguez, lo que cataloga como una señal divina.

“Me preparé mucho, me costó lágrimas, sin embargo soy muestra fiel de que los sueños se cumplen y estoy demasiado contenta por el título, sabía que cualquier cosa podía pasar, pero Dios está conmigo. Sentí mucha presión durante el concurso, hubo momentos en los que sentí que no podía, tampoco teníamos los recursos y tocaba ‘pelarnos la cara’ con amigos que nos ayudaron y por eso digo que derramé muchas lágrimas, yo no podía decir que no, siempre fui muy optimista y también estoy cumpliendo un sueño familiar porque mis padres siempre me animaron a conseguir la corona”, dijo la joven que tiene seis hermanos.

Finalmente, María José dijo que ahora “soñara despierta” durante este año y que está dispuesta a liderar no solo eventos culturales, sino también de tipo social.