Emotivo reencuentro entre madre e hija después de 37 años

No obstante, a pesar de esto la progenitora no perdió la esperanza de que algún día volvería a ver a su hija. Por este motivo, apenas supo por una sobrina sobre la labor que realizaba el agente de la policía, no dudó en ponerse en contacto con él y fue así como, después de una incansable búsqueda, pudo lograr su objetivo.

“Yo soy de aquí del Cesar, pero por cosas del destino tuve que irme para otra ciudad hace 37 años, cuando mi bebé tenía tres meses de nacida, estuve por Cartagena, viví en Venezuela durante 15 años y hace dos años regresé a Curumaní porque quería encontrar nuevamente a mi hija y resulta que estaba viviendo en Bosconia, estábamos cerquita y no lo sabíamos”, expresó Virgenit.