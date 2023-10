“Nunca dejen de creer en el amor”: Mabel Cartagena

Eso sí, dentro de las confesiones de Cartagena durante la entrevista con EL HERALDO comenzó mencionando que cuando se fue nunca pensó en regresar. Sin embargo, siente que ha sido una oportunidad maravillosa para conectar con ella misma.

“Volver a Barranquilla ha sido una oportunidad maravillosa, lo hicimos como parte de una prueba en la que quedamos encantados. Mis hijos han amado la ciudad, son los más barranquilleros y yo me siento feliz porque me ha permitido conectar de nuevo conmigo misma, que es lo más importante”.

(Lea: Diego Guauque recibió visita de colega que también luchó contra el cáncer)

Dentro de sus pasiones, una de las más curiosas está relacionada con el cuidado del hogar, esa atención precisa a los detalles y al tener todo limpio y ordenado, dice que realmente la inspira.

“Fíjate que el estar de nuevo en Barranquilla también me ha permitido conectar de nuevo con una de mis grandes pasiones que es la limpieza, adoro más que nunca estar en mi casa, hacer los oficios, eso curiosamente me llena de mucha satisfacción”.

(Además: Daniella Álvarez y Daniel Arenas reaparecen juntos en los Latin Billboard)

En esta línea del segmento del hogar ella también mencionó un poco acerca de sus nuevos proyectos. Aunque actualmente trabaja con diferentes marcas que la contratan como imagen, próximamente estará arrancando el proyecto de sus sueños.

“En este momento estoy muy emocionada porque he sido muy paciente, pero también he trabajado mucho y he conseguido el proyecto de mis sueños, no puedo decir mucho, pero vuelvo a la televisión haciendo lo que me apasiona y los que me siguen seguramente podrán tener alguna idea de que se trata”.

(De su interés: Daniela Tapia quedó atrapada en medio de bombardeo a Israel: “Estoy en shock”)