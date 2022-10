¿Luis Fonsi tiene un doble en ‘La Casa del Dragón’? Así reaccionó el artista

House of the Dragon (La Casa del Dragón), la precuela que sucede 200 años antes de la saga Game of Thrones (Juegos de Tronos), ha sido todo un éxito desde su lanzamiento el pasado 22 de agosto, dejando a la expectativa y envolviendo con su trama a los espectadores. ¿Pero qué tiene que ver la serie con Luis Fonsi?

Cada domingo cuando se estrena un nuevo capítulo, los internautas no dudan en comentar los hechos más impactantes de la producción, por sus inesperados giros argumentales por parte de sus personajes.