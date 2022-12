Lucas Arnau habló sobre el hábito que lo llevó a la depresión

Y confesó que llegó a ingerir 20 pastillas antes de dormir durante la pandemia debido a que empezó a sufrir episodios de ansiedad. “Tres pastillitas porque no dormía nada de la ansiedad. Después las tres no me hacían nada, entonces me tomaba tres y media; luego las tres y media no me hacían nada, y así sucesivamente, hasta que llegué a 20 pastillas diarias para poder dormir”, relató Arnau.

Sumado a eso, el intérprete empezó a tener inestabilidad emocional, fuertes episodios de pánico y depresión, hasta el punto que llegó a cuestionarse sobre su vida. “Empecé con esa depresión, con esa depresión y con esa depresión, hasta que llegué al punto de que pensé en quitarme la vida”, expresó el compositor a ‘Lo sé todo’.