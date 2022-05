Los desafíos en materia cultural del nuevo presidente de Colombia

Este domingo se da inicio a las elecciones presidenciales, comicios que comenzarán a definir el nombre del sucesor de Iván Duque Márquez. Economía, justicia, seguridad, salud, relaciones internacionales y educación, han sido los ejes de conversación en los debates políticos, sin embargo, para quienes se interesan por el arte, el patrimonio y la cultura, les ha sido muy preocupante la manera en la que parece que los aspirantes a la presidencia poco han mostrado sus propuestas en cuanto a este sector se refiere.

Aunque todos hacen énfasis en ambiciosas propuestas económicas, que pretenden mejorar la calidad de vida, garantizar la accesibilidad y gratuidad en la educación, en un gobierno sin corrupción y garante de la paz, aún no se ha informado lo suficiente de cómo estos serán capaces de enfrentar los retos culturales del país.

La Región Caribe es rica en cuanto a manifestaciones culturales se refiere, desde este territorio han surgido por ejemplo, ritmos musicales tan auténticos como la cumbia y el vallenato, capaces de conquistar distintas plazas a nivel mundial.

Lo anterior, no convierte en la costa en un lugar donde las necesidades en materia cultural sean distintas a las del resto del país, por el contrario, desde aquí también son visibilizadas algunas como la falta de teatros, museos, bibliotecas y centros de formación, los cuales son esenciales para el desarrollo de la sociedad.

Una mirada desde el Caribe

EL HERALDO consultó a gestores culturales y académicos de las artes procedentes de siete departamentos para conocer cuáles son sus necesidades reales. A continuación relacionamos algunos apartes de la entrevista que concedieron a esta Casa Editorial.

Atlántico

Néstor Martínez, es curador y profesor en Bellas Artes en la ciudad de Barranquilla, considera que el departamento del Atlántico: “Carece de planes concretos de protección, conservación y salvaguarda de la infraestructura cultural como teatros, edificios, escenarios, entre otros. Hoy muchos de ellos están en ruinas”, señaló.

Para Martínez, el nuevo gobierno debería: “Propugnar por un desarrollo integral de las artes y la cultura, a través de la democratización y acceso a todas las expresiones culturales e incremento sostenido del presupuesto para la cultura y las artes”.

También indicó que el arte debería tener un peso específico importante en el currículo escolar, no tanto para pretender crear artistas, sino para formar ciudadanos humanistas, reflexivos y sensibles.

Agregó que no existen unas políticas culturales establecidas y conocidas para que se implementen en los planes de desarrollo culturales independientes de los gobiernos de turno. “Falta una política pública cultural que identifique muy bien lo que es la cultura barranquillera y cómo conservarla y promoverla de una mejor manera. Por falta de esa política se dan las situaciones que estamos viendo”.

Bolívar

Viviano Torres, conocido como ‘Anne Swing’, es pionero de la champeta y gestor cultural en San Basilio de Palenque. Desde el primer pueblo de africanos libre de América, expresó su gran preocupación frente a la debilidad por la que atraviesa la cultura en Bolívar.

“En Colombia la cultura está extremadamente debilitada, las únicas expresiones que reciben apoyos son las de los grandes como Botero o Gabo, pero a las comunidades alejadas no llegan los presupuestos, ni los reconocimientos para potenciar la tradición”.

El intérprete de ‘La vuelta’ también comentó que uno de los mayores retos se encuentra en lo empobrecido que están los presupuestos: “El presupuesto para la cultura en el país está demasiado empobrecido, cada vez los reducen más y con la Economía Naranja eso no es ninguna ayuda, porque la condición para dar los dineros es que como gestor tengas el 30 % del valor que vas a solicitar, y ahí cómo hacemos los que no tenemos el dinero”.

También añadió que, el nuevo presidente de los colombianos no solo debe designar mayor presupuesto hacia el sector cultural, sino que es preciso que se interese por la conservación de las expresiones culturales propias de las comunidades, especialmente de los afrocolombianos o de los indígenas que desde su territorio también desarrollan propuestas interesantes ligadas a su identidad cultural.

Magdalena

Los veintinueve municipios que conforman el departamento del Magdalena, no pasan por un buen momento en cuanto al sector cultural se refiere. Se labora desde casas antiquísimas y las infraestructuras son obsoletas, no poseen dotaciones y los procesos de formación generalmente no se culminan.

Juan Francisco González, investigadora cultural, asegura que en el departamento solo dos municipios cuentan con sala de danza: El Banco y Pueblo Viejo: “El Banco es el único que le da el uso adecuado, mientras que Pueblo Viejo, no la utiliza por falta de procesos de formación y en el peor de los casos son utilizadas para acomodar damnificados del invierno por temporadas”.

Para González, entre los mayores retos en materia cultural se encuentran: “La falta de escenarios e infraestructura adecuada para el desarrollo de las diferentes expresiones culturales que dan vida y fortalecen la identidad magdalenense, además de la insuficiente asignación presupuestal para la ejecución de proyectos, así como la falta de políticas públicas y el poco acceso a procesos formativos, lo que conduce a la informalidad laboral”.

Propuestas de los Candidatos Presidenciales

Los cuatro candidatos que lideran las más recientes encuestas, cuentan en su Plan de Gobierno con algunas propuestas ligadas al sector cultural, Federico Gutiérrez le da continuidad a la Economía Naranja; Gustavo Petro y Sergio Fajardo hacen referencia a la descentralización de la cultura y la reivindicación de las tradiciones propias, mientras que Rodolfo Hernández, si bien no desarrolla el concepto de cultura en su línea programática, manifiesta acciones en la infraestructura de los escenarios culturales.