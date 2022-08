Los Congos de Oro 2022 ya reposan en manos de sus ganadores

El gran homenajeado de la noche, Checo Acosta, le manifestó a EL HERALDO su alegría por haber obtenido el reconocimiento.

"Me siento un bendecido. Me siento perfectamente en mi tierra. La gente me ha soportado por más de 30 años y eso me motiva para seguir haciendo música folclórica sobre todo música alusiva al Carnaval de Barranquilla".

Tras el álgido momento que atraviesa por la partida de su madre, el artista se mantiene con ánimos positivos.

Eso ha sido como un momento un puntito negro, pero a toda cosa negativa o cualquier circunstancia que nos pase en la vida de ese tipo, hay que sacarle la cara positiva. Mi madre nos ha bendecido, las cosas están saliendo bien. Mi padre está en los escenarios y yo con una gran agenda".

Por primera vez, el humorista barranquillero Juanda Caribe logra la distinción como artista revelación.

"Esto es una alegría indescriptible y máxima porque siempre había soñado a presentarme en el Festival de Orquestas y gracias a Dios no solo me presenté, sino que gané y esto me tiene muy feliz", dijo Juanda a EL HERALDO.

Desde su aparición en el reality la Voz Teens, Caliope ha logrado visibilizarse musicalmente en su ciudad y durante esa noche fue galardonada como la mejor voz del evento.

"Este Congo representa la lucha, el esfuerzo, la perseverancia, esa ganas de soñar con tener este galardón en mis manos y afortunadamente este fue el año".

Con esta entrega, se finaliza oficialmente el Carnaval 2022 presidido por Valeria Charris Salcedo y Kevin Torres Valdes.

Valeria agradeció cada momento que vivió: "Me llena de mucha nostalgia, alegría y satisfacción porque juntos lo hicimos posible. Este Congo de Oro que hoy recibo lo soñé y representa todo lo que luchamos y trabajamos para hacer posible este Carnaval 2022".

Asimismo, el rey Momo 2022 Kevin Torres, manifestó su satisfacción: "Este carnaval fue un carnaval maravilloso, el carnaval de la vida, el carnaval de la transformación, el carnaval del que todo se puede, el carnaval que hicimos posible volver la alegría a las calles, que ayudamos a que los índices de vacunación con todas las campañas en las cuales estuvimos nosotros presentes aumentara".

Ambos recibieron Congo de Oro en compañía de los reyes infantiles del Carnaval 2022, Victoria Char Warner y Juan José Bermúdez Utria, así como a la reina Popular, María José Ríos.