Conozca los estrenos destacados de las plataformas de streaming en octubre

Mike Flanagan, el creador de ‘The Haunting of Hill House’, estrena en Netflix ‘The Fall of the House of Usher’, una serie de terror basada en las obras de Edgar Allan Poe. En ella, los hermanos Roderick (Bruce Greenwood) y Madeline Usher (Mary McDonnell) han convertido Farmacéutica Fortunato en un emporio de riqueza cuando los herederos de la dinastía empiezan a morir a manos de una misteriosa mujer.