El tesoro arqueológico que guarda el suelo del Atlántico

Si bien estos hallazgos se han dado en muchos lugares del país, la importancia de este en la concesión Ruta Costera es la información genética que posee, la antigüedad y que proporciona luces sobre la manera de vivir de estas sociedades.

Estos grupos que han sido denominamos como sociedades agroalfareras, en algún momento, después de muchos milenios, se fueron semi-sedentarizando y escogieron como sitios de habitación y de actividades económicas algunas de estas zonas de la costa Caribe, entre las que también se destacan en el departamento de Bolívar los municipios de San Jacinto, El Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno, donde también se han realizado hallazgos representativos.

“En estas zonas del Caribe la población indígena desarrolla experimentaciones con las plantas, domestican animales y adquieren unos hábitos de consumos que seguramente cuando eran cazadores recolectores no los tenían y además comienzan a elaborar cerámica”, detalla Franco.

El arqueólogo también entregó detalles ligados a la dieta alimenticia de nuestros antepasados. “En las zonas excavadas en del departamento del Atlántico tenemos individuos con una temporalidad asignada de más de tres mil años, con variedades muy altas a nivel de consumo de dieta, sobre todo relacionada con pescados, mariscos y anfibios, también el uso de algunos tubérculos como el ñame y la yuca, costumbres que se mantienen en esta zona del país”.

Álvaro Martes Ortega arqueólogo que lideró el proceso de registro de estos elementos ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) y que funge como director del Museo de Antropología de la Universidad del Atlántico, refuerza esta idea.

“Dentro del material recopilado se pueden analizar los restos óseos de los animales que estas comunidades consumían, tenemos caparazones de tortugas, huesos de algunas aves y vertebras de pescados. Esto nos muestra toda esa herencia gastronómica de la comida del mar”.

Cabe anotar que este tipo de estudios se vienen realizando desde los años 40, específicamente en el municipio de Malambo y fueron liderados por el arqueólogo baranoero Carlos Angulo Valdés.

“La arqueología escudriña en un pasado remoto que no tiene un registro histórico. En el departamento del Atlántico se han venido haciendo investigaciones hace mucho tiempo, esto no es nuevo. Lo que ocurre es que la arqueología no se ha hecho pública, ni se ha hecho formación de público y quizás por eso las personas del común no comprenden el valor de hallazgos como estos. Es por eso que en el Museo de Antropología con la consolidación de esta colección queremos conectar a las nuevas generaciones con nuestros antepasados”.