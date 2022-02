Lin-Manuel Miranda, un salto de Broadway a Hollywood

Hace unas semanas, No se habla de Bruno se hizo con el primer puesto en Billboard Hot 100, la principal lista de popularidad musical en Estados Unidos. Desde 1993, con A Whole New World cinta Aladdin ninguna otra canción de Disney lo había logrado.

El tema, que habla de los temas tabú de una familia, ha cruzado fronteras con una viralidad entre los niños que no se veía desde el famoso Let it Go de Frozen, aunque no competirá por el Óscar porque Disney decidió presentar como candidata la balada Dos Oruguitas, cantada en español por Sebastián Yatra.