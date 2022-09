Admiten acción de tutela contra Canal RCN por novela de Leandro Díaz

Además, confirmó que sí existió una relación del padre de Leandro Díaz con su hijastra; relación de la que la demandante principal es hija.

“Yo pienso que en la misma tutela comienza admitiendo que fueron hechos que sucedieron hace muchos años, entonces es prácticamente evidente que sí hubo unos hijos, que sí hubo una relación y todo ese tema. De esa relación existen unos hijos, que son precisamente los que están demandando. Carmen Sofía Díaz Díaz es hija de esa relación”, concluyó Ivo.

Por su parte, el departamento de Prensa del canal RCN le comentó a EL HERALDO, que no ha sido notificado y que, hasta que no se conozca el detalle de la tutela, no pueden emitir un pronunciamiento.