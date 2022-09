“Le dije a Paquito que aún lo extrañaba y eso nos unió otra vez”

R.

Era un encuentro muy deseado por ambos, había pasado mucho tiempo, cada uno ha hecho su carrera en paralelo y entonces decidimos unirnos otra vez y hacer un disco para hacer giras juntos. Yo le escribía diciéndole que había escuchado unos arreglos suyos y me parecían maravillosos, y le dije que aún lo extrañaba, y él me dijo “I missed you too” (Yo también te he extrañado), y ese es precisamente el título de este disco que hicimos juntos, que me parece maravilloso.