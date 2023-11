Laura Maré le da voz a los amores de sus amigas en su nuevo EP

Poner en primer plano las historias de amor y desamor de sus amigas más cercanas y hacerlas canción fue el objetivo de la artista bogotana, de raíces costeñas, Laura Maré, para su más reciente EP Amores prestados.

A lo largo de 5 canciones, que llevan el nombre de las protagonistas reales de la historia, Laura Maré honra sus experiencias de vida y creando una conexión emocional única con la audiencia.

“Le puse así porque está lleno de canciones que son las historias reales de mis amigas y le puse ese nombre pues porque mis amigas me prestaron sus amores para volverlos canción. Y por eso también cada canción se llama como una mujer porque son historias de verdad de mujeres que me contaron lo que les pasó y me parecía lindo honrarlas poniendo su nombre”, dijo la artista en conversación con EL HERALDO.

Beatriz, Isabela, Daniela, Antonia y María, son las cinco canciones que componen este trabajo que hace un recorrido por diferentes ritmos y géneros como la bachata y la salsa, con el objetivo que cada canción sonara a una persona.

“Creo que cada amiga mía es distinta y me parecía lindo que cada canción sonara a mi amiga entonces de verdad eh la bachata si me suena a Isabel es como alegre pero profundo. Si cada amiga fuera un género, ¿Cuál género sería? Así fue”.

Además de esto, el álbum está influenciado por su arraigo con el Caribe pues su familia, hija de la presentadora Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas, es oriunda de Ciénaga en el Magdalena.

“Pasé mucho tiempo en la costa y escuchaba porro, la cumbia cienaguera, eso era lo que me ponían a oír mis abuelos, mucho flamenco y muchos boleros que les fascinaban y me parecía lindo que si yo me iba a dedicar a la música me sintiera igual de orgullosa que en el resto de los ámbitos de ser colombiana”.