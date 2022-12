Ana de Armas y Diego Calva, entre latinos consagrados en Hollywood en 2022

Los otras dos latinas que han cautivado a la industria este año han sido Jenna Ortega y Xochitl Gómez, dos jóvenes californianas con raíces latinoamericanas que despuntaron bajo el amparo de la serie "Wednesday" (Netflix) y de otra cinta de Marvel: "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

"Las plataformas de 'streaming' están siendo de gran ayuda para impulsar carreras de actores latinos porque los proyectos llegan a otros países más allá del lugar de origen de la producción", argumentó Fabiola Peña, fundadora de la agencia de representación de intérpretes hispanos Talent On The Road, en declaraciones a EFE.

Ortega (20 años), de ascendencia puertorriqueña y mexicana, encarna a Wednesday en la serie homónima dirigida por Tim Burton que sigue los pasos de la hija adolescente de Gomez y Morticia Addams.

"Wednesday" es una secuela del reconocido filme fantástico "The Addams Family" (1991) que ha batido el récord de ser la serie más vista a lo largo de una sola semana en la historia de Netflix.

Este éxito ha derivado en que la veinteañera se haya convertido en todo un fenómeno en las redes sociales, donde concentra decenas de millones de seguidores, y que la icónica saga "Scream" la haya fichado para el reparto de su sexta entrega.

El fulgurante ascenso de Xochitl Gomez (16 años), cuyo padre es mexicano, también está profundamente ligado a un papel en concreto, el de America Chavez en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

La cinta cerrará 2022 como el tercer estreno más lucrativo del año con una facturación total superior a los 955 millones de dólares.

A pesar de su corta edad, Gómez también es conocida por su papel en la serie "The Baby-Sitters Club" para Netflix.

Así, pese a las barreras de Hollywood, una nueva hornada de actores latinos aspira a redirigir el rumbo de la industria y sumarse a figuras como Salma Hayek, Gael García Bernal o Penélope Cruz en la élite internacional de la pequeña y la gran pantalla.