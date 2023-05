Las películas que narran la dura historia de Tina Turner

Pues es precisamente este traumático episodio en la reciente fallecida Reina del Rock el que se cuenta en dos películas. La primera, en 1993 y de nombre What's Love Got To Do With It, una ficción dirigida por Brian Gibson, con las estrellas Angela Bassett como Tina y Laurence Fishburne como Ike Turner.

En esta cinta, que fue adaptada por Kate Lanier del libro Yo, Tina escrito por Tina Turner y Kurt Loder, se muestra una visión oscura de la relación de Tina con su entonces mentor y marido Ike Turner. En la banda sonora de la película destacó la canción de éxito What's Love Got To Do With It.