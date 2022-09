“La vida de mi padre fue tan sufrida como se ve en la serie”: Ivo Díaz

Su hijo Ivo, que conoció a profundidad las penas de su padre, destacó temas como Dios no me deja, en el que incluye estrofas en las que es muy explícito con las penas que arrastraba: “He sufrido mucho en esta vida/ dirían que es mentira si yo no cantara/ si la pena matara enseguida/ ya de este hombre nadie recordara”.

También en Historia de un niño cuando dice: “Después llevaron al niño, después llevaron al niño a la tierra de Los Pajales/ donde lo criaron los padres como un retoño perdido”.

En Como yo no hay dos escribió: “Ay ponte a pensar cómo será la pena de un hombre que lleva un eterno sufrir/ desde niño vivió en las tinieblas, lleno de miseria le tocó vivir/ pa’ consolarme pasaba cantando y un día me cansé de tanta humillación/ una mañana me sentí burlado y casi disgustado le canté al dolor/ y no me explico cómo aprendí a defenderme de tanto mal (bis)/ sería el dolor que me hizo sufrir, que me dio fuerza para luchar (bis)”.

“Ya por ahí uno se imagina el sufrimiento de Leandro. Esta última canción la hizo a los más de 70 años, dejando un testimonio de lo que vivió, para que no quedara duda de que había sido un hombre que la vida lo trató mal, con un papá que lo despreció por haber nacido ciego”, aseveró Ivo.

Sobre la primera canción que compuso Leandro, titulada 15 de julio, dedicada a su madre María Ignacia Díaz, y cuya letra no fue revelada en la serie, Ivo explicó: “Fue tan fuerte que al cantársela a su madre, esta le pide que no la vuelva a cantar más nunca, porque Leandro ahí cuenta todo lo que le hacían. Yo conocí la obra y es muy fuerte. La promesa que mi papá le hizo a su vieja, yo se la hice también y por eso ha quedado en el tintero”.