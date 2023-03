La responsabilidad social que se debe arrojar en el Río Magdalena

“El principal mensaje es usar racionalmente el agua en todas nuestras actividades, no excedernos, no desperdiciar y evitar su contaminación, tratar de rehusar hasta donde sea posible, no necesariamente del uso inicial sino también secundarios para tener un mejor aprovechamiento de este recurso. Hagamos uso racional de este recurso”, dijo el director del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales de la Universidad del Norte, Aymer Maturana.

Ser el cambio que queremos ver en el mundo y acelerarlo es uno de los lemas del Día Mundial del Agua 2023, es por ello que el llamado de la bióloga de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) es a la concientización.

“Es un recurso limitado y aquí el departamento es altamente utilitario de agua, esto quiere decir 11 de los 12 meses del año, lo que llueve, no alcanza para ser almacenado en nuestros cuerpos de agua, excepto cuando tenemos algún fenómeno de variabilidad climática”.

La principal fuente de contaminación de humedales en todo el país son las aguas residuales domésticas, por lo que instó a hacer un buen uso de ellas.

“Nosotros podríamos garantizar mejorar la calidad del agua de nuestro cuerpos de agua a un mediano o largo plazo. Estamos hablando de unos 15, 25 años porque no son soluciones inmediatas y los procesos son lentos para que tengan esa capacidad de recibimiento”.