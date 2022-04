La resiliencia es la idea de un mejor futuro: Cristian Alarcón

En uno de los capítulos de su libro, Alarcón resalta que el tema del aislamiento y la pandemia les suscitan una posibilidad. Lo describe como “ese momento en el que empezamos a sentirnos irremediablemente solos y que se resuelve en lo colectivo, porque es en los vínculos donde sobrevivimos”.

“Ese es el territorio político que estamos obligados a abonar, la tierra que podemos hacer florecer”, acotó.

Por otro lado, el también autor de otras obras literarias como ‘Si me querés, quereme transa’ o ‘Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. Vidas de pibes chorros’ consideró que la “resiliencia” es la idea de un mejor futuro, que se puede “volver a mirar el horizonte pensando que hay posibilidades distintas”, pese a la abrumadora realidad que se vive en la actualidad y toda la crisis global.

Nacido en La Unión (Chile) en 1970, pero residente desde los cinco años en Argentina, país al que se exilió su familia a causa de la dictadura de Augusto Pinochet, se mostró más que entusiasta por la “experiencia democrática innovadora” que vive Chile gracias al nuevo presidente, Gabriel Boric, ya que vive una “experiencia democrática innovadora”.

“Estamos así ante un laboratorio no sólo de una democracia que necesita renovarse en todo el mundo, sino de unas narrativas que se tienen que reconstruir”.