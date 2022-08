La joven mirada a Vicente Fernández, el eterno rey de la ranchera

Kaled afirmó que se sintió muy contento por el estreno de la bionovela y con un poco de “envidia” debido a que en México aún no se emite por televisión nacional la producción.

“Me siento muy contento, emocionado y con algo de envidia porque no he podido ver los capítulos, pero he recibido muchos mensajes bonitos y si a la gente le gusta es por algo y ya llegará el momento para verla”, expresó.

Para el pequeño actor de 11 años, el haber estado en la bioserie representó aprender un sinnúmero de datos que desconocía del artista mexicano.

“Yo sabía que Vicente Fernández era famoso pero nunca pensé que era de esa gran magnitud, interpretando su época de niño aprendí muchas cosas que vivió el cantante y que así como yo mucha gente no conoce, pero se van a enterar en la bioserie”, indicó.

La vida de Vicente de niño estuvo marcada por muchas carencias, así lo confirma Kaled tras interpretar el personaje.

“Vicente tuvo muchos tropiezos en la vida. Su niñez estaba llena de muchas carencias, así que para salir adelante dejó los estudios y se dedicó a trabajar para ayudar en su casa y eso es un dato que muchas personas no conocen”, expresó.

El papá del artista mexicano ha sido una de las figuras más enigmáticas de la producción, pues viendo la bioserie, el público poco a poco ha ido enterándose de detalles que tuvo que vivir Vicente.

“El papá de Vicente intentaba ayudar a su familia, pero a la vez iba a las cantinas o apostaba en juegos. En una de esas apuestas casi nos iban a quitar la casa. Para mí el papá atendía la casa, pero perdía mucho tiempo en vicios”, afirmó el menor.

En medio de las grabaciones, el pequeño actor sufrió de apendicitis. Sin embargo, luego de la operación y un buen cuidado, Kaled continuó con el rodaje.