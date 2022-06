‘La habitación del escándalo’ abre sus puertas en los 50 años del Watergate

Nixon habría tenido difícil conciliar aquí el sueño, porque todo recuerda al ocaso de su carrera política, incluida una copia colgada en la pared de su carta de dimisión, firmada el 9 de agosto de 1974.

También figuran una decena de portadas de prensa para la historia como el famoso “Nixon Resigns” (Nixon dimite) del The Washington Post, y otras del The New York Times, Los Angeles Times, Life y Newsweek.

No es para menos, puesto que el trabajo de la prensa fue clave para que el allanamiento, que al principio se consideró un caso de robo, derivara en un juicio político contra Nixon y su dimisión.

La más destacada fue la investigación de los reporteros Bob Woodward y Carl Bernstein, del The Washington Post, que revelaron los intentos de la Casa Blanca para encubrir el escándalo gracias al chivatazo de una fuente que apodaron “garganta profunda” y cuya identidad, la del agente retirado del FBI Mark Felt, se revelaría décadas después.

Este viaje al pasado lo emprendió el pasado jueves, al cumplirse los 50 años de los hechos, un hombre británico que se hospedó en el cuarto y al que Martínez definió como “fanático de la historia contemporánea de Estados Unidos”.