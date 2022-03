La Gran Parada de Comparsas de Fantasía rendirá tributo a Gloria Peña

Un reconocimiento que se prepondera con casta luego de haberle mostrado al mundo la puesta en escena ‘El Esplendor del Carnaval’, acción que logró que la Unesco París rindiera la Declaratoria del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

“Estos 60 años que han sido mi vida artística, que desde niña he adorado el Carnaval, y ahora una mujer mayor me siento feliz porque va a ser un encuentro, siento que sí ha valido la pena trabajar por el arte”, dijo a EL HERALDO, Gloria Peña, quien el pasado 20 de marzo fue galardonada con la Medalla al Carnaval de Barranquilla en la Concha acústica del Parque Sagrado Corazón por todas sus enseñanzas al arte y al folclor, no sólo en la capital del Atlántico sino en toda Colombia.

Marimondas, negritas puloy, monocucos y comparsas de fantasías harán presencia haciendo alusión a ritmos afroantillanos y algunas con mensajes de protección a especies en vía de extinción.