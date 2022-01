La Gigantona: una familia que danza al ritmo de la cumbia

Mientras tanto, están a la expectativa de lo que pueda suceder con el Carnaval ante el aumento de casos por la nueva variante ómicron. Sin embargo, como asociación artística anhelan que la situación mejore y “sueñan” con que esta gran fiesta se realice en la Vía 40.

“De la mano de Dios de verdad estamos orando que el carnaval sea presencial nuevamente. La expectativa es muy grande. Sí hay personas que definitivamente me han dicho que no van a bailar: unos por cuestiones económicas y otros porque el covid dio duro en su familia. Todo eso lo entendemos y los acompañamos porque no solamente estamos en cuestión de cumbia, somos una sola familia. Pero los que estamos dispuestos, estamos listos”, dijo Álvarez.

Gleydis Rodríguez, integrante y maquilladora de la comparsa, comparte el mismo punto que el director. Para esta cumbiambera, La Gigantona “es una familia y un sentimiento grandísimo”. Ella “mantiene la fe” de regresar a bailar con la vela encendida.

Por eso, gracias a las asesorías de profesionales de la salud que bailan en la comparsa se idearon un plan de bioseguridad para llevar a cabo los ensayos presenciales que comenzaron este viernes 21 de enero. Solo podrán asistir los inscritos y quienes registren su estado de salud en una encuesta previa y presenten el carné de vacunación.