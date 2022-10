“Nunca volveré a conocer a nadie como Robbie”: J. K. Rowling​

Un emotivo mensaje envió la escritora británica Joanne Rowling​, J. K. Rowling​, en sus redes sociales sobre la muerte de Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en ‘Harry Potter’.

"Nunca volveré a conocer a nadie remotamente como Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y fui más que afortunado de conocerlo, trabajar con él y reírme a carcajadas con él", señaló la guionista.

I'll never know anyone remotely like Robbie again. He was an incredible talent, a complete one off, and I was beyond fortunate to know him, work with him and laugh my head off with him. I send my love and deepest condolences to his family, above all his children. pic.twitter.com/tzpln8hD9z