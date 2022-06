La curiosa reacción del príncipe Louis cuando su madre le llamaba la atención

El príncipe Louis, quien es el hijo menor de los duques de Cambridge, Kate y William, se llevó gran parte de la atención durante las celebraciones de los 70 años del reinado de su bisabuela, la reina Isabel II.

El pequeño de tan solo 4 años fue visto por sus particulares gestos y reacciones durante los actos de protocolo.

Así, cuando la familia real se encontraba saludando en el balcón, este fue bastante expresivo.

Prince Louis takes centre stage during Platinum Jubilee celebrations as he chats constantly to Queen on balcony https://t.co/lyQObAj8Rj pic.twitter.com/O5e1Am93qj