Cruz Roja: 160 años al servicio de los más vulnerables

A sus 70 años, a Cecilia Orozco aún le quedan fuerzas para seguir llevando esperanza. Hace 43 años llegó a la institución para ejercer el cargo de secretaria ejecutiva, una labor que desea seguir llevando a cabo.

“Estoy amañada, yo quiero mucho a la Cruz Roja, los voluntarios me dicen ‘mami Ceci ’y eso me reconforta, me siento muy querida y eso es recíproco”.

Como la mejor dirigente del país de la agrupación de Socorrismo del país fue catalogada Amelia Neira en el 2021. Hace tres años se convirtió en la mujer que coordina esta área en el Atlántico, en plena pandemia, la cual no fue impedimento para donar su mejor sonrisa.

“Fue muy duro porque nos costó mucho adaptarnos a lo que era el accionar humanitario con tantas restricciones, pero nos premiaron reconociéndonos como la mejor agrupación de Socorrismo de Colombia”.

Son 108 voluntarios los que hacen parte de este grupo, esos a quienes considera sus hijos, su motor, por lo que no necesita una retribución económica, solo la satisfacción de trabajar por la comunidad y seguir siendo la fuerza de la esperanza.