“La costa ha sido fundamental desde el inicio de mi carrera”: Camilo

El público infantil ha sido uno de los que mayor respaldo le han brindado a la carrera de Camilo, es tanta la pasión que despierta entre los pequeñines, que también sus padres terminan aprendiéndose sus canciones. Sobre este tema en particular el paisa manifestó no tener la más mínima idea. “El causante de eso con los niños es algo que no cabe en las palabras. Eso es lo que hace que sea tan bonito, que no es algo que nos propusimos, ni producto de un esfuerzo específico, sino pura relación honesta”, sostuvo el artista de 28 años.

Camilo cuenta que ha tenido la oportunidad de tocar en lugares inimaginables, pero la música y las canciones han sido un lenguaje más allá del idioma, algo por lo que vive muy agradecido con la vida.