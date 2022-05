La boda de Cristina Felfle será una gran rueda de cumbia

Horas previas a llegar al altar Cristina Felfle Fernández de Castro, expresó sus emociones antes de darle sí a su novio de hace seis años.

“Siempre quise algo diferente y por eso una rueda de cumbia me pareció algo espectacular. También quise festejar en un sitio distinto, muchas reinas han celebrado sus matrimonios en clubes, pero a mí siempre me ha encantado el Hotel El Prado, es un lugar icónico de Barranquilla y me parece que tiene un halo de romanticismo”.

La publicista egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, extendió la invitación a los carnavaleros que quieran ‘pegarse’ a su celebración en las afueras del templo religioso.

“Los que me quieran acompañar a la salida de la iglesia son bienvenidos, sería emocionante sentir el calor de mi gente”.

Cristina sostuvo que tras la pandemia aprendió a valorar las verdaderas amistades y por eso el listado de invitados quedó reducido a 280 personas, entre familiares y allegados, de los que destacan las reinas Marcela Dávila (2011), Andrea Jaramillo Char (2012), Marcela García (2016), Isabella Chams (2020), María Isabel Dávila (2006), Julia Carolina De la Rosa (1999), y obviamente su abuela Lucía Ruiz Fernández de Castro (1955) y su madre Maribel Fernández de Castro Ruiz (1987).

En la parte musical contarán con Fausto Chatella, Linica y otros cantantes que se irán revelando en el transcurso de la noche.