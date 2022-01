Fallece Kathryn Kates, actriz de ‘Orange is the new black’ y ‘Seinfeld’

La actriz estadounidense Kathryn Kates, conocida por sus papeles en las conocidas series de televisión ‘Orange is the New Black’ y ‘Seinfeld’, ha fallecido a los 73 años, según confirmaron sus representantes.

“Después de una larga y dura batalla contra el cáncer de pulmón, Kathryn falleció en paz el pasado sábado rodeada de su hermano Josh, su esposa Sue Ann y su hermana Mallory. Podemos confirmar que Kathryn tenía 73 años”, dijeron sus representantes de la Headline Talent Agency a la cadena CNN.

“Kathryn fue nuestra cliente durante muchos años, y hace aproximadamente un año, después de descubrir que el cáncer de pulmón por el que había sido tratada hace 20 años había regresado, nos acercamos a ella aún más”, explican sus agentes.