Karol G recibió el reconocimiento Mujer del Año Billboard de manos de la Toti

Entre los gritos de sus seguidores y los aplausos de los asistentes a la ceremonia que se cumplió la noche de este miércoles en el YouTube Theatre de Hollywood Park en Los Ángeles, también se sintió el respaldo de la actriz y modelo barranquillera Sofía Vergara, quien fue la encargada de entregarle la estatuilla.

La Bichota aprovechó su momento en el escenario para realizar una reflexión.

“Durante muchos años, me vi decepcionada del hecho de ser una mujer, me encontré en el camino con tanto rechazo y tantas oportunidades perdidas por esa causa que me preguntaba por qué no había nacido siendo hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música”.

Su mensaje estuvo centrado en los obstáculos que ha tenido en su carrera, muchos de ellos surgieron por ‘no ser un hombre’. Un hecho que en un principio llenó de frustración a la cantante colombiana.

“Decidí que iba a seguir haciendo música aunque solo fuera para mí, descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar, y yo era la que iba a hacerlo, y no iba a permitir que ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, mi motivo y mi razón”, dijo Carolina Giraldo Navarro (nombre de pila de la cantante de Música Urbana.