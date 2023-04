Karol G sorprendió al anunciar su nueva gira: ¿Cuándo empieza?

Así lo hizo saber a través de su cuenta de Instagram. La cantante publicó un video en el que aparece junto a Iker, conocido como el niño millonario, anunciando la gira de ‘Mañana será bonito’, disco que fue lanzado en febrero de este año.

“Yo sé que había dicho que no… pero con el amor a este álbum y mis ganas de cantar todas las canciones con ustedes NO ME AGUANTÉ”, escribió Karol G, explicando las razones de su regreso a los conciertos.