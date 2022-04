Juicio Johnny Depp y Amber Heard: terapeuta asegura que el abuso era “mutuo”

Posteriormente, Anderson señaló que, en sus sesiones de terapia, la actriz llegó a reconocer que también golpeaba a Depp durante sus peleas.

“Si Depp iba a irse para rebajar la intensidad de la pelea, ella le pegaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una pelea a que él se fuera”, relató la terapeuta tras asegurar que Heard, conocida por su papel en “Aquaman”, tenía pánico al abandono.

El protagonista de “Pirates of the Caribbean” y la actriz estuvieron presentes este jueves en una nueva sesión del juicio en el que Depp acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018 después de su divorcio y en el que se refería a sí misma como una persona que tenía experiencia en lo que “representa el abuso doméstico”.

El proceso, que llega tras un mediático juicio en Londres por otro artículo similar, se está transmitiendo en directo por internet y contará con testigos tan famosos como el actor James Franco o el multimillonario Elon Musk.

De hecho, la primera jornada del proceso estuvo marcada por la dificultad para formar un jurado popular ya que la mayoría de candidatos conocían el caso y tenían opiniones preconcebidas.

Entre los testigos que ya han intervenido figura una mujer, Kate James, que trabajó como asistente personal de Heard y que retrató a la actriz como una persona “inestable”, que llegó a escupirle en la cara tras una discusión y se comportaba de forma “verbalmente abusiva” con su equipo.