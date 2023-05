“Mi creatividad siempre ha estado al servicio de los demás”

En sus casi cuarenta años de carrera, Hazbún ha hecho de su nombre un referente en el mundo de la moda, fortaleciendo desde un comienzo su icónica frase, “¿Judy, qué me pongo? Ponte feliz, de lo demás me encargo yo”.

Su primera empresa la tuvo a los 22 años, ´Amalín Sport´, fue un proyecto que sostuvo durante 15 años, sin embargo, ante una reconfiguración del mercado, las marcas debían mostrar los rostros de sus creadores, y es ahí cuando se transforma en Judy Hazbún & Haz.

“La forma en la que yo he creado moda siempre ha sido muy distinta a la de mi mamá, mi manera versátil y descomplicada ha identificado a otro tipo de mujer. Por eso mi alianza fue con el Vivero y luego con Éxito ahí llegaba a las mujeres que como yo queríamos sentirnos libres a través de lo que usábamos”.

Uno de los distintivos de su marca, siempre ha sido la amabilidad con la que Judy ha llegado a su público. Aunque esto por ocasiones le ha causado dificultades. “En algún momento el Éxito me patrocinó un desfile en Plataforma K, después de haber hecho cuatro pasarelas como Judy Hazbún, y no me invitaron a la rueda de prensa porque yo era una marca comercial y el almacén había dado mil millones de pesos. Con ese tipo de ignorancia y falta de visión he tenido que enfrentarme toda la vida”.