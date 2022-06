Jubileo de Isabel II: así fue el concierto que rindió homenaje a la reina

El concierto arrancó con la emisión por las pantallas gigantes instaladas en el lugar de una graciosa actuación de Isabel II, en la que se la vio tomar el té con el personaje Paddington Bear, al que le dijo que a ella le gustan los bocadillos de mermelada y se la vio incluso sacar dos rebanadas de pan de su inseparable bolso negro.

Haciendo honor a su ya conocido sentido del humor y de la celebración, la reina, de 96 años, incluso acompañó con ritmo el comienzo del evento haciendo golpear su plato de té con una cuchara para imitar el sonido de "We will rock you", de Queen.

A Isabel II le siguió el guitarrista Brian May, que hizo estallar a la multitud en un grito colectivo con "We will rock you", a lo que siguió "We are the champions", mientras los congregados y miembros de la familia real presentes agitaban banderas británicas.