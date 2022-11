Jorge Drexler, el gran vencedor de la gala de los Latin Grammy 2022

El artista puertorriqueño Bad Bunny, quien en la previa se posicionaba como uno de los favoritos para llevarse más estatuillas, logró consagrarse con cinco gramófonos.

Benito, quien no estuvo presente en la gala, se llevó los galardones en las categorías de Mejor Canción de Rap-Hip Hop por De Museo, Mejor Canción Urbana por Titi me preguntó, Mejor Interpretación Reggaetón por Lo siento BB el cual comparte con Tainy y Julieta Venegas, y el de Mejor Fusión-Interpretación Urbana por Titi me preguntó.

La española Rosalía sorprendió llevándose cuatro estatuillas, incluido Álbum del Año, el más importante de la noche, por su trabajo Motomami. Los otros tres premios fueron en las categorías técnicas de Mejor Ingeniería de Grabación, Mejor Diseño de Empaque y Mejor Álbum de Música Alternativa, por Motomami.