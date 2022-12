Jorge Barón contó que su padre nunca lo perdonó por su cambio de apellido

“Me dijo ‘No le prestó el carro. Trabaje como trabajé yo y compre un carro como lo hice yo’. Yo no sé, en ese momento como que se me salió el Varón (...) Le dije ‘Me voy a ir de la casa y voy a comprar un carro mejor que el suyo, y voy a tener más plata que usted’. Y me fui de la casa”, relató.

De su casa salió hacia la Registraduría de Ibagué y cambió la “v” por una “b” en su primer apellido.

Lo más triste para el presentador es que nunca se pudo reconciliar con su progenitor.

“Eso le mortificó mucho, pero en ese momento yo pensé que eso iba a pasar. Lamentablemente eso fue para siempre y fue uno de los actos de rebeldía que no le recomiendo a ningún joven, y que a mí me ha atormentado muchísimo”, dijo.

“Nunca nos contentamos, pero lo importante es que hice una carrera limpia, honesta, como él siempre me inculcó. Aspiro que con lo que hice en vida haya recompensado en parte esa grosería que tuve para con él en ese momento de juventud”, agregó.