Johnny Depp gana el juicio contra Amber Heard

El caso más sonado de los últimos tiempos que involucra a la ex pareja hollywoodense llega a su fin. Luego de dos días de deliberación en los cuales no se pudo llegar a ningún acuerdo, hoy, salió humo blanco, los jurados del estado de Fairfax, Virginia, acordaron que Amber Heard difamó a su ex esposo Johnny Depp.

Por unanimidad la decisión fue recibida por Penney Azcárate.

En la lectura de la decisión se determinaron los apartados de la columna publicada en The Washington Post, de autoría de Amber Heard, que tenían intención de difamar a Depp.

-“Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

-"Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan".

-"Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos"