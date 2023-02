Avioneta en la que iba el cantante Jhon Alex Castaño se accidentó en Boyacá

Jhon Alex Castaño también compartió con sus seguidores una reflexión sobre la situación en la que temió morir.

"Esto lo aterriza más a uno en la vida y enseña que, sea lo que sea, Dios primero, la familia primero. Le doy gracias a Dios por este susto porque yo llevo casi tres años luchando con una enfermedad, mejorándome, y hoy, vean, de un momento a otro todo se puede apagar, esto no es de fama, esto es del que más tenga en el corazón y hoy me siento feliz porque si hubiera muerto creo que me hubiera ido derecho para donde Dios", sostuvo.