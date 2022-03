Turistas extranjeros protestaron por cancelación del ‘Jamming Festival’

"Es frustrante que nos hacen venir y hacen quedar mal a todo país. Se están haciendo la burla de todos los turistas que venimos parados como estúpidos aquí, que nadie viene a dar la cara. Probablemente no nos den ningún tipo de respuesta, tal vez ni nos devuelvan el dinero", expresó una joven boliviana a RCN Radio.

Varios ciudadanos manifestaron que gastaron miles de dólares en la compra de entradas, en los tiquetes de viaje para llegar hasta el país e invertir en hospedaje, por lo que expresaron su indignación al conocer que el evento fue aplazado.

"No saben los malabares que tuve que hacer para venir acá. Gastar casi 2.000 dólares... Me llevo una pésima imagen de Colombia, no puedo creer la inoperancia de personas como Casa Babylon", afirmó otro extranjero al periódico EL TIEMPO.