Jamie Lee Curtis respaldó a Karol G en rechazo a su portada en ‘GQ’

“Estoy tan feliz de que Karol G esté creando conciencia sobre un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos”, dijo la actriz respecto a las ediciones que la artista recibió en la foto de la que ella misma dijo no sentirse representada. Además, hizo énfasis en que los seres humanos no deben ser denominados como Inteligencias Artificiales (IA).

“No somos IA y este genocidio contra lo naturalmente bello es alarmante y hay que hablarlo. Hay algunas personas que hablan mucho como Justin Bateman y Andie MacDowell y yo, y me alienta mucho que una persona más joven se una al coro de desaprobación”.