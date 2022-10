A J Balvin le lanzaron una gorra de Residente en un concierto y así reaccionó

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió el cantante paisa en aquel momento.

Esto generó molestia en Residente, quien no tardó en manifestarse.

“Este año se lo dedican a Rubén Blades. ¿Tú estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades? Un hombre que marcó la historia de la música latinoamericana y a diferencia de ti, sí escribe su música y la siente”, aseveró Residente.