Isabella Gómez, la capitana que voló como una ‘mariposa amarilla’

Mientras el salón Jumbo del Country Club esperaba el show de la comparsa de solteros y casados, se escuchó una voz en off que relataba el deseo de Isabella de volver a su tierra. Seguidamente inició la primera escena en la que la anfitriona se despide de la ‘Gran Manzana’, mientras sonó la icónica canción de Frank Sinatra, New York, New York. Luego entró el pop de Christina Aguilera, pista que sirvió para fusionarse con la salsa que trajo a los asistentes de vuelta al Caribe colombiano.

Las raíces africanas emergieron del escenario con el retumbar de los tambores, sonido que sirvió de preámbulo para que el público enloqueciera a ritmo de champeta y dar por finalizada la segunda escena.

Su majestad la cumbia no pudo faltar en este recorrido de tradiciones, que en la tercera escena puso a todos a bailar con el sonar de la flauta e’ millo.