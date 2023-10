‘Sensillo con S’, el periodista que se reinventó gracias a la comedia

R.

No he visitado casi nada en Latinoamérica. La primera vez que estuve en Colombia fue en agosto del año pasado y fue una locura. Estuve en Bogotá y en Cartagena y que la gente me reconociera por las calles me hacía pensar por qué me recibían así si no era mi casa. De ahí fue la idea de hacer el show y en noviembre del año pasado tuve a 900 personas ahí en Bogotá. Fue una locura.

Conozco poco de Colombia. En Cali intenté bailar salsa, soy arrítmico, lo siento. La comida me encantó muchísimo y hay sitios muy bonitos. El clima lo podemos arreglar un poco, pero el resto es precioso. La gente me encanta, es súper cariñosa conmigo, me tratan genial y estoy deseando volver, además me queda muchísimo ‘guaro’ por tomar.