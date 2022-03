Los sacerdotes vuelven a imponer la ceniza a fieles

Con humildad, así acostumbra vivir esta fecha Marlene Álvarez, feligrés parroquia Perpetuo Socorro. Una enseñanza que heredó de su madre y que desde entonces, vivencia sin falta, realizando cada una de las imposiciones a las que invita este acto.

“Esta es una fecha muy importante para mí. Me libera, me protege, me cubre y siento que la sangre de Cristo me está purificando”, manifestó.

El rito de la imposición de la cruz en la frente regresará a evidenciarse en las comunidades parroquiales, un hecho que los fieles católicos celebran con fervor, que además de recordarles su origen y fin en la tierra, determinan como una tradición “inacabable”.

Kellyn Catalán es feligrés de la Parroquia Caridad del Cobre de Barranquilla y será una de las asistentes al templo para vivir la eucaristía que dará paso a la Cuaresma.

“El hecho de volver es un signo de que estamos recordando nuestra tradición y reconocer que somos llamados de Dios”, sostuvo la mujer.