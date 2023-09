Hijo de Falcao García sufrió un accidente y tuvo que ser llevado al hospital

“A esos jugadores, la selección no los deja, ellos dejan a la selección. No sé cómo explicarlo, pero es algo así como lo siento. Lo de ‘Falca’ me dolió mucho no convocarlo, pero hay gente como Jhon Córdoba y como Mateo Casierra que están pidiendo pista y lo justo es que los veamos también”, agregó.

Pese a no ser convocado, Falcao García expresó a través de sus redes sociales sus buenos deseos para el primer partido de la selección Colombia en la fase de Eliminatorias Sudamericanas, ante Venezuela, en el estadio Metropolitano de Barranquilla. 'La Tricolor' se impuso 1-0 sobre 'la Vinotinto' el pasado jueves 7 de septiembre.

“Toda Colombia con ustedes. Mis mejores deseos y bendiciones para el partido de hoy. Vamos Colombia”, escribió 'el Tigre' en su cuenta de X.