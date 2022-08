Mida sus palabras: hermano de Darío Gómez responde críticas a Giovanni Ayala

Giovanni Ayala, también reconocido cantante de música de despecho, lanzó fuertes críticas a los intérpretes de música popular que participaron del tributo y Nelson Gómez, hermano del difunto ‘rey del Despecho’ se pronunció al respecto.

Según Ayala, varios cantautores se aprovecharon del momento para llamar la atención de sus seguidores en redes sociales.

“Despedir al maestro Darío Gómez es llevar su corazón, es llevar ese sentimiento de tristeza, ese vacío que nos deja huella el maestro, Darío Gómez, por su partida. No es llegar a visitarlo y sacar provecho para sus redes sociales (...). No hagan eso, colegas. No hagamos eso. Llevemos ese sentimiento bonito que nos recuerda él con su humildad para despedirlo por siempre”, señaló Giovanni Ayala en un video publicado en su cuenta de Instagram.